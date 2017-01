POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.01.2017

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Verkehrsunfallflucht Ort: 49356 Diepholz Zeit: Fr., 13.01.2017, 22.00 Uhr - Sa., 14.01.2017, 11.00 Uhr 56-jährige Frau hatte ihren PKW BMW Mini ordnungsgemäß vor ihrem Haus in der Alten Poststraße in Höhe Hausnummer 97 auf dem dortigen Seitenstreifen geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem PKW den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw-Aufbruch 14.01.2017, 15:45-16:15 Uhr 28816 Stuhr-Varrel, An der Graft Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe des auf dem Parkplatz des Gut-Varrel geparkten Pkw Renault Kangoo ein und entwendete aus dem Inneren 2 Geldbörsen und 2 Smartphones. Der entstandene Sachschaden wird auf 400,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe, Tel.0421/8066-0.

Trunkenheit im Verkehr, Pkw kommt von der winterglatten Fahrbahn ab

Am Sonntag, den 15.01.2017, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Bulgare die L 341 aus Richtung Twistringen kommend in Richtung Harpstedt. In einer scharfen Linkskurve verlor der alkoholisierte Fahrzeugführer (Atemalkoholkonzentration von 0,49 Promille) die Kontrolle über seinen VW Lupo und kam nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab. An dem Pkw und im Seitenraum entstand kein Sachschaden. Der bulgarische Fahrzeugführer wurde dem Polizeikommissariat Syke zugeführt, wo u.a. eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

