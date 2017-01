POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 14.01.2017

Diepholz (ots) - PI Diepholz

PK Weyhe

Unfallflucht 12.01.2017, 18:00 Uhr -- 12.01.2017, 19:30 Uhr 28816 Stuhr-Brinkum, Jupiterstraße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkplatz der dortigen Volkshochschule, beim Ausparken aus einer Parklücke, den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mercedes des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe, Tel.0421/8066-0.

Unfallflucht 13.01.2017, 19:05 Uhr -- 13.01.2017, 19:15 Uhr 28816 Stuhr-Groß Mackenstedt, Moordeicher Landstraße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz des dortigen Shell-Autohofes, beim Einparken in eine Parklücke, den ordnungsgemäß geparkten Sattelzug Iveco des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 3500,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe, Tel.0421/8066-0.

PK Syke

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Syke

Am Samstag, den 14.01.2017, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 46-jährige Sykerin die L 333 von Syke kommend in Richtung Okel. In einer leichten Linkskurve kam sie mit ihrem VW Multivan nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Syke aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Die Sykerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt in das Krankenhaus Bremen-Mitte mittels Rettungswagen verbracht. Während der Unfallaufnahme war die L 333 für etwa 1 1/2 Stunden vollgesperrt. An dem VW-Multivan entstand Totalschaden. Der beim Verkehrsunfall entlaufende Labrador der Sykerin konnte durch Anwohner in Okel aufgegriffen und an den Sohn übergeben werden.

PK Sulingen

