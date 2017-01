POL-DH: +++ Diepholz - Raubüberfall auf Spielothek +++Syke - Fahrraddieb gestellt +++

Diepholz (ots) - +++ Diepholz - Raubüberfall auf Spielothek +++

Zu einem Raubüberfall auf eine Spielothek kam es gestern Abend gegen 24 Uhr. Eine unbekannte männliche Person bedrohte eine 32-jährige Angestellte einer Spielothek in der Steinstraße mit einem Messer und verschaffte sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten der Spielothek. Innerhalb der Spielothek suchte er zielgerichtet den Kassenbereich auf und entwendete Bargeld aus der Wechselgeldkasse. Im Anschluss verließ er das Objekt in unbekannte Richtung. Beim Verlassen des Gebäudes entwendete der Täter noch die Handtasche des Opfers.

+++ Syke - Fahrraddieb gestellt +++

Am Donnerstag, dem 12.01.17 gegen 13:20 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass am Syker Bahnhof eine männliche Person zwei Fahrräder entwendet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Täter, einen 30-jährigen Bremer, mit zwei Rädern im Gesamtwert von circa 300 Euro am Gleis 1 stellen. Da er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden die Fahrräder beschlagnahmt. Eine weitere Überprüfung des Täters ergab, dass dieser bereits im Laufe des Tages in Weyhe wegen Fahrraddiebstahls von der dortigen Polizei gestellt wurde.

+++ Sulingen - Einbruchdiebstähle aus Rohbauten +++

Hergang: Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 11.01.2017, 19.15 Uhr bis zum 12.01.2017, 08 Uhr ein Loch in eine Nebeneingangstür einer Garage in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und stiegen durch das Loch in die im Rohbau befindliche Garage ein. Hier schlugen sie ein weiteres Loch in die Verbindungstür von der Garage zum Wohnhaus. Durch diese Öffnung stiegen die Täter in das im Rohbau befindliche Wohnhaus ein. Aus dem Rohbau wurden diverse Werkzeuge im geschätzten Gesamtwert von Circa 400 Euro entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt circa 2000 Euro Täterhinweise bitte an das PK Sulingen, Tel.: 04271/949-0

Unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 11.01.2017, 21 Uhr bis zum 12.01.2017, 15 Uhr einen frei zugänglichen Rohbau in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und entwendeten eine Bohrmaschine und ein Paket Schrauben im geschätzten Gesamtwert von circa 100 Euro. Täterhinweise bitte an das PK Sulingen, Tel.: 04271/949-0

Unbekannte Täter krochen in der Zeit von Mittwoch, 11.01.2017, 18.30 Uhr bis zum Donnerstag, 12.01.2017, 13.15 Uhr durch einen Spalt unterhalb einer Tür in den Rohbau eines Wohnhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Dabei wurde die Dämmerung der Fußbodenheizung beschädigt. Gegenstände wurden aus dem Rohbau nicht entwendet. Täterhinweise bitte an das PK Sulingen, Tel.: 04271/949-0

Bei den beschriebenen Taten ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

+++Weyhe - Versuchter Einbruch +++ Ein Schaden in Höhe von 150 Euro und ein beschädigter Fensterrahmen sowie ein Rolladen sind das Ergebnis eines versuchten Einbruchs in das Vereinsheim des TSV- Weyhe-Lahausen. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 09:00 Uhr durch das Aufhebeln eines Rolladen mittels unbekannten Gegenstandes, in das Gebäude zu gelangen.

++ Leeste - Aztoaufbruch +++ In Leeste, Am Weißen Moor kam es am Donnerstag um 06:00 Uhr zu einem Einbruch in einen VW Transporter. Unbekannte Täter öffneten den Crafter mittels Schlossbohren und gelangten so in den Innenraum. Von der Ladefläche wurde eine Sporttasche mit diversen Sportausrüstungsgegenständen entwendet. Der entstandene Schaden beträgt 1.000,- Euro.

