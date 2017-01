POL-DH: +++ Rehden - Brand eines Ofens +++ Brockum - Verkehrsunfall mit verletzter Person +++Wagenfeld - Vorbildliche Ersthelfer bei schwerem Verkehrsunfall +++

Diepholz (ots) - +++ Rehden - Brand eines Ofens +++

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag gegen 18:15 Uhr ein Ofen in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Wagenfelder Straße in Brand. Zu vermuten ist, dass der Brand aufgrund von Ascherückständen im Ofen entstanden ist. Durch das rechtzeitige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Garage verhindert werden.

+++ Brockum - Verkehrsunfall mit verletzter Person +++

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Schulstraße/Friedrichstraße/Alter Markt. Eine 50-jährige aus Stemshorn befuhr mit ihrem Ford die Schulstraße und überquerte die Kreuzung, um auf der Straße "Alter Markt" in Richtung "Im Weißen Sande" weiterzufahren. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden 57-jährigen Rahden, der die Kreuzung von der Friedrichstraße geradeaus in Richtung "Zur Sette" überquerte. In der Folge kam es zum Unfall, wobei sich der 57-jährige leicht verletzte.

+++ Wagenfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Unfallflucht* Zeugenaufruf +++

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Wagenfeld befuhr gestern gegen 07.20 Uhr mit ihrem Opel die K26(Bollweg) in Richtung Tielge. Vor ihr fuhr vermutlich ein 'Bulli' oder ähnliches Fahrzeug in gleicher Richtung. Dieser verringerte die Fahrtgeschwindigkeit und betätigte zeitgleich den Blinker nach rechts. Das veranlasste die Autofahrerin, links zu überholen. Während des Überholvorganges bemerkte sie jedoch, dass das abbiegende Auto plötzlich den Blinker nach links setzte und gleichzeitig abbog. Dabei fuhr der Abbiegende in die Beifahrerseite der 48-jährigen. Ihr Auto geriet dadurch ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Durch den Aufprall im Graben überschlug es sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin konnte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Person und den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang einen vermutlich roten T4 oder ein ähnliches Fahrzeug mit ähnlichen Ausmaßen, dass vorne links Beschädigungen aufweisen müsste. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Wagenfeld unter 05444/994200 richten.

+++ Wagenfeld - Auto überschlägt sich +++

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Ströhen befuhr am Mittwoch gegen 08.25 Uhr die Mindener Straße in Richtung Wagenfeld und geriet mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Streckenführung nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Auto auf einem angrenzendem Feld. Die Fahrzeugführerin ist per Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert worden. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

+++ Wagenfeld - Vorbildliche Ersthelfer +++

Am gestrigen Tag wurde der Polizei Diepholz mitgeteilt, dass die 93-jährige Fahrradfahrerin, welche am 10.01. mit einem Auto auf der Mindener Straße zusammengestoßen ist, an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb. Trotz des tragischen Ausgangs sei an dieser Stelle das vorbildliche Handeln der Ersthelfer an der Unfallstelle zu erwähnen. Sie haben sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens intensiv um die 93-jährige gekümmert und ihre Verletzungen versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell