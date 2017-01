POL-DH: +++ Bassum - Einbruchsdiebstahl und Unfall mit geklautem Auto +++ Syke - Zeugen gesucht - Diebstahl aus PKW +++

Diepholz (ots) - +++ Bassum - Einbruchsdiebstahl und Unfall mit geklautem Auto +++

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit einer anschließenden Entwendung eines Autos kam es in der vergangen Nacht zwischen 23:30 Uhr und 5 Uhr im Bramstedter Kirchweg. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Haus und entwenden dort unter anderem Geldbörsen und einen Autoschlüssel. Mithilfe des Autoschlüssels wurde im Anschluss ein grauer Ford Fiesta vom Grundstück entwendet. Im Laufe der Nacht wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bassumer Ortsteil Klenkenborstel auf der B 51, Höhe Bremer Straße, gemeldet. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der zuvor geklaute Ford auf einem angrenzenden Acker verunfallt ist. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass ein anderes Auto dem Ford ausweichen musste, als dieser die B 51 querte und auf dem Acker zum Stehen kam. Die Polizei sucht Zeugen, welche den geklauten Ford Fiesta zur Tatzei im Stadtgebiet Bassum gesehen haben und kann Angaben zu Personen machen, die im Pkw saßen. Weiterhin sucht sie dringend den Autofahrer, welcher eventuell auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern? Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen

+++ Syke - Zeugen gesucht - Diebstahl aus PKW +++

Auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule II in der Georg-Hoffmann-Straße machten sich unbekannte Täter am Montag in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr an einem geparkten silberfarbenen Ford Galaxy zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam die Fahrertür und entwendeten aus dem Handschuhfach eine schwarze Kunstledertasche inklusive blauem Fahrtenbuch über absolvierte Flugstunden. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Homfeld - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und Sachschaden +++

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer(Bruchhausen-Vilsen), eine 47-jährige Skoda-Fahrerin(Liebenau) und ein 55-jähriger Volvo-Fahrer(Weyhe), mit 23-jährigem Beifahrer, befuhren am Mittwoch gegen 16:30 Uhr in dieser Reihenfolge die Homfelder Heide in Richtung Asendorf(B6). Der Audifahrer beabsichtigte, nach links abzubiegen, musste aber aufgrund des Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende Skoda-F ahrerin brachte ihre Wagen ebenfalls zum Stehen, nur der Volvo-Fahrer reagierte zu spät und fuhr trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver auf den Skoda auf. Dieser wurde daraufhin auf das erste Fahrzeug geschoben. Die Skoda-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste einem Krankenhaus zugeführt werden, der Fahrer des ersten Autos und der Beifahrer des verursachenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge (Volvo und Skoda) waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 17.000 Euro

Keine presserelevanten Meldungen für den Bereich Weyhe und Sulingen.

Die Pressemitteilungen für den Bereich Diepholz folgen in Kürze.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell