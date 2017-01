POL-DH: ++++ Syke - Raubüberfall +++ Syke - Diebstahl aus Wohnung +++ Zusammenstoß zwischen zwei Autos +++ Tageswohnungseinbruch +++

Diepholz (ots) - ++++ Syke - Raubüberfall +++

Eine 26-jährige Syker Bürgerin befand sich gestern gegen 16 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof, als sie kurz vor der Fußgänger-Bahnunterführung in der Straße "Auf den Wührden" durch einen Schlag auf den Hinterkopf zu Boden ging. Der Täter nutzte die kurze Bewusstlosigkeit der Frau aus und entwendete aus ihrer Jackentasche die Geldbörse inklusive Bargeld. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem oder den Tätern verlief erfolglos. Zur weiteren Versorgung ihrer Verletzungen wurde die junge Frau in ein Bremer Klinikum verbracht.

+++ Syke - Diebstahl aus Wohnung +++

Eine derzeit unbekannte Täterin klingelte am Dienstagvormittag in einem Mehrparteienhaus an der Wohnungstür einer 80-jährigen Bürgerin und gab sich als Spendensammlerin für gemeinnützige Einrichtungen aus. Sie bat um ein Glas Wasser, da sie schwanger sei. Die ältere Dame bat sie daraufhin in ihre Küche. Eine weitere unbekannte Person nutzte die Gelegenheit, drang durch die geöffnete Wohnungstür in das Haus ein und durchsuchte das Schlafzimmer. Aus dem Schlafzimmer wurde Schmuck im Wert von 1000 Euro entwendet. Die "Schwangere" flüchtete im Anschluss aus der Wohnung.

+++ Bassum - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Eine 62-jährige Opel Astra-Fahrerin(Bassum) befuhr die Syker Straße in Richtung Bremer Straße. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah sie die 49-jährige, bevorrechtigte Daihatsu Cuore-Fahrerin(Bassum), die in Richtung Syker Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacherin bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Somit wird ein weiteres Ermittlungsverfahren auf sie zukommen. Sachschaden: ca. 6.000 Euro

+++ Brinkum - Diebstahl von Kompletträdern +++

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 19:30 bis Dienstag, 08:10 Uhr auf das Firmengelände eines KFZ-Werkstattbetriebs in der Henleinstraße. Dort klauten sie vier Kompletträder eines abgestellten Daimler. Bei einem weiteren Auto scheiterte der Versuch. Weiterhin brachen die Diebe einen Lagercontainer auf dem Gelände auf und entwendeten einen weiteren Satz Kompletträder. Es entstand ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro.

+++ Stuhr - Zusammenstoß zwischen zwei Autos +++

Leichte Verletzungen trug eine Autofahrerin gestern bei einem Zusammenstoß auf der Hauptstraße davon. Am Dienstag gegen 12:25 Uhr befuhr eine 19-jährige aus Krefeld mit ihrem Nissan Micra die B 439 aus Richtung Groß Mackenstedt kommend. Als sie nach rechts auf die Einmündung zur B51 abbiegen wollte, kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Daraufhin kollidierte mit dem Hundai eines 67-jährigen Bassumers, welcher sich auf der Linksabbiegerspur der B 51 in Richtung B439 befand. Der Schaden beträgt circa 7.500 Euro.

+++ Sudwalde - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person +++

Am Dienstagabend befuhr ein 29-jähriger aus Etzbach mit seinem Hyundai die Mallinghäuser Straße und beabsichtigte an deren Ende nach links auf die Neubruchhäuser Straße abzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende 27-jährige VW-Fahrerin. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

+++ Lemförde - Tageswohnungseinbruch +++

Unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Untere Bergstraße" ein. Nach dem Hochdrücken der Fensterrolladen drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Wohnhaus wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

