POL-DH: +++ Barver - Brand eines Wohnhauses mit tödlich verletzter Person +++

Diepholz (ots) - Zu einem Brand eines Wohnhauses mit einer tödlich verletzten Person kam es gestern Abend gegen 23:30 Uhr. Bewohner des Mehrparteienhauses bemerkten eine Rauchentwicklung, woraufhin sie umgehend die Feuerwehr und den Hauseigentümer alarmierten. Der in der Nachbarschaft wohnende Hauseigentümer eilte mit einer Sprossenleiter zum Brandort. Mithilfe der Leiter konnte die im Obergeschoss wohnende Familie über ein Fenster in Sicherheit gebracht werden. Ein Bewohner aus dem Erdgeschoss konnte das Haus nach rechtzeitiger Warnung selbstständig verlassen. Nachdem eine männliche Person, welche ebenfalls im Erdgeschoss wohnte, vermisst gemeldet wurde, drangen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Barve unter Atemschutz in das Haus ein. In einer Erdgeschosswohnung konnte eine leblose männliche Person aufgefunden und ins Freie gebracht werden. Die männliche Person konnte nicht wiederbelebt werden. Das Erdgeschoss ist weitesgehend ausgebrannt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Hintergründe zur Todes- und Brandursache sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100.00 Euro.

