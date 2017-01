POL-DH: +++ Korrektur zur Meldung "Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt"+++

Diepholz (ots) - +++ Korrektur zur Meldung "Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt"+++

Die Schussabgabe erfolgte am Sonntagmorgen vor und nicht in der Diskothek.

+++ Wagenfeld - Schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall - Aufhebung der Straßensperrung +++

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Mittag auf der L344. Eine 93-jährige Fahrradfahrerin aus Wagenfeld fuhr mit ihrem Fahrrad aus dem untergeordneten Flöthenweg auf die L 334,um diese zu überqueren. Dabei übersah sie die in Richtung Ströhnen fahrende 76-jährige Autofahrerin. Die Autofahrerin konnte der Fahrradfahrerin nicht mehr ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte und sich lebensgefährlich verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 76-jährige Autofahrerin begab sich aufgrund eines Schocks ebenfalls in ärztliche Behandlung. Die Straße blieb bis zum Ende der Unfallaufnahme für den Straßenverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell