POL-DH: +++ Diepholz - Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt +++ Syke - Einbruch in ein Auto und einen Schuppen +++ Fahrerflucht mit hohen Schaden +++

Diepholz - Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt +++

Zu einer Festnahme eines 23-jährigen Mannes aus Diepholz kam es heute Morgen im Landkreis Cloppenburg. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Diskothek AERO in Diepholz mehrere Schüsse abgegeben und dabei einen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens durch ein Geschoss verletzt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Diepholz führten die Polizeibeamten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen. Er wird morgen dem Haftrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt.

+++ Syke - Einbruch in ein Auto und einen Schuppen +++

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch unbekannte Täter ein Pkw Hyundai, der vor dem Carport eines Wohnhauses in der Straße "Alter Berg" geparkt war, aufgebrochen. Auf bisher unbekannte Art öffneten sie die Heckklappe des Wagens und entwendeten aus dem Kofferraum eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und diverses Kleinwerkzeug. Weiterhin wurde ein Navigationsgerät entwendet. Im Anschluss nahmen die Täter einen zum Carport gehörigen Schuppen ins Visier. Hier entwendeten sie Werkzeuge sowie diverse Angelutensilien und einen Angelkoffer mit Dokumenten. Die Schadenshöhe stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

+++ Leeste - Fahrerflucht mit hohen Schaden +++

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am 09.01.17 auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Leester Straße zutrug. Eine unbekannte Person stieß vermutlich mit seinem Auto gegen den parkenden Ford Fox der Geschädigten und fuhr weg, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei konnte Spuren an dem Auto sichern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

