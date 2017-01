POL-DH: +++ Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++ Zeugen gesucht - Diebstahl eines Motorradrollers +++

Diepholz (ots) - +++ Bassum - Zeugen gesucht - Diebstahl eines Motorradrollers +++

In der Zeit vom 06.01.17, 20 Uhr bis zum 07.01.17, 16 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Bremer Straße einen blau-weißen Motorroller der Marke Yiying. Dieser war am Fahrradständer vor der ansässigen Fahrschule abgestellt. Der Zündschlüssel war abgezogen, eine zusätzliche Diebstahlsicherung nicht vorhanden. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Bassum unter 04241/802910 entgegen.

+++ Twistringen - Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++

In der Zeit vom 07.01.17, 23:45 Uhr bis zum 08.01.17, 15 Uhr kam es in der Georgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht abgestellter grauer Opel Insignia mit Münchener Kennzeichen wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Twistringen unter 04243/942420 in Verbindung zu setzen.

Keine relevanten Meldungen für die Bereiche Diepholz, Weyhe und Sulingen.

