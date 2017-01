POL-DH: +++ Diepholz - Versuchtes Tötungsdelikt +++

Diepholz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 08.01.2016 kam es in der Diskothek "AERO" in der Thüringer Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine bislang unbekannte männliche Person kehrte nach vorangegangenen Streitigkeiten mit dem Sicherheitspersonal mit einer Schusswaffe zur Diskothek zurück. Dort schoss er im Eingangsbereich mit einer Schusswaffe um sich. Dabei verletzte er eine 36-jährige männliche Person leicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Täter flüchtete. Die Polizei betreibt intensive Ermittlungen, um den Täter aufzugreifen und den Sachverhalt zu klären. Aufgrund der anhaltenden Ermittlungen können bislang keine weiteren Angaben getätigt werden. Die Polizei bittet aufgrund des frühen Ermittlungszeitpunktes darum, Anfragen bis morgen zurückzuhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell