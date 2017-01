POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 08.01.2017

Diepholz (ots) - PI Diepholz

TZ: Sa., 07.01.2017, 22.05 Uhr TO: 49356 Diepholz, Vechtaer Str./B69 Am Samstagnachmittag befährt eine 22-jährige Pkw-Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer mit dem Pkw VW Polo die Vechtaer Str,/B69 in Richtung Diepholz. Auf Grund spiegelglatter Fahrbahn kam die Fahrzeugführerin ins Schleudern, drehte sich mit ihrem Pkw um 180° und rutschte rückwärts in den entgegenkommenden Pkw VW Golf eines 18-jährigen Fahrers und dessen ebenfalls 18-jährigen Beifahrers. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9000,-EUR.

TZ: Sa., 07.01.2017, 22.05 Uhr TO: 49448 Lemförde, OT Flecken Hauptstr. Am Samstagabend wird ein 19-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Pkw Renault Renault Clio durch eine Fustw.-Besatzung der Polizei Diepholz angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer steht im Verdacht seinen Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Es wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

PK Weyhe

1. 18 Verkehrsunfälle aufgrund Glätte Weyhe und Stuhr 07.01.2017, ab 11:00 h Beginnend mit dem einsetzenden Regen kam es gestern innerhalb von nicht einmal 12 Stunden zu insgesamt 18 Verkehrsunfällen. Es blieb bei Sachschäden und leichten Verletzungen. Die Sachschäden betragen mehrere tausend Euro. Betroffen war auch ein Streifenwagen der Polizei Weyhe. Dieser stand auf der Kladdinger Straße mit eingeschalteten Blaulicht, um eine Unfallstelle abzusichern. Trotz guter Sicht fuhr eine Frau mit ihrem Opel auf den stehenden Streifenwagen. Auch hier blieb es bei Sachschaden. Außergewöhnlich war ein Unfall, der sich gegen 16:20 h in Stuhr-Heiligenrode, in der Straße An der Wassermühle ereignete. Hier befuhr ein Landwirt aus Stuhr mit seinem Traktor und Anhänger die Straße i. Rtg. Malsch. Als der Mann wegen eines entgegenkommenden Pkw abbremste, kam der Anhänger ins Schleudern und stieß mit seinem Heck in die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses. Aufgrund von Einsturzgefahr mußte die Fassade durch einen örtlichen Tischlereibetrieb abgestützt werden. Erst danach konnten der Anhänger und der Traktor geborgen werden. Hier dürfte der Gesamtschaden einige 10.000,- EUR betragen.

2. Versuchter Einbruch in Firma Stuhr, Barkener Weg Fr. - Sa. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude am Barkener Weg einzubrechen. Sie scheiterten aber an der Außentür zum Lagerraum und verursachten hier geringen Sachschaden.

3. Einbruch in Pkw Stuhr, Weberstraße Sa. 00:00 h - 8:45 h Unbekannte zerstörten die Scheibe eines Pkw VW Passat, der auf der Hauseinfahrt stand. Sie stahlen aus dem Pkw ein offen liegende Geldbörse mit Geld und persönlichen Papieren. Schaden: ca. 700,- EUR

4. Einbruch in Pkw Stuhr, Ristedter Straße, Parkplatz am Warwer Sand Sa., 14:30 - 15:00 Unbekannte zerstörten die Scheibe eines Pkw BMW Mini und entwendeten aus dem Inneren ein offen liegende Handtasche samt Inhalt. Was genau sich in der Damenhandtasche befand, steht noch nicht genau fest. Auch hier dürfte der Schaden bei mehreren hundert Euro liegen.

5. Serie von Sachbeschädigungen Weyhe und Stuhr Zahlreiche Häuser in Weyhe und Stuhr sind in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich von kleinen Farbkugeln getroffen worden. Diese könnten aus einer Paintballwaffe abgeschossen worden sein. Mittlerweile gibt es 11 Tatorte, denn nicht immer ließen sich die Farbanhaftungen ohne weiteres entfernen. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

6. Fahrt unter Drogeneinfluß Stuhr,Kladdinger Straße, Sa. 19:20 h Auf einem Pakrplatz an der Ochtum wurde ein Pkw Ford mit HB-Kennzeichen kontrolliert. Als Insassen wurden drei junge Männer aus Syke und Bremen identifiziert. Alle hatten schon umfangreiche polizeiliche Erkenntnisse. Der 21-jährige Fahrer stand zudem auch noch unter Einfluß von Drogen. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen; es wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

PK Sulingen

Am Samstag kam es gegen 14.10 Uhr in Sulingen auf der nördlichen Entlastungsstraße zu einem Verkehrsunfall infolge des Glatteises. Die 60jährige Fahrerin eines Geländewagens war in Rtg. Sulingen unterwegs, als ihr Fahrzeug aufgrund der Witterungsverhältnisse plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Im Straßenseitenraum überschlug sich der Pkw und blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Glücklicherweise konnte die Fahrerin das Fahrzeug unverletzt verlassen. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

