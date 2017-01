POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 07.01.2017

Diepholz (ots) - PK Syke

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden Fr. 06.01.2017 - 09:50 h Schwarme - Hoyaer Straße 72-jährige Schwarmerin befuhr mit ihrem Pkw (Hyundai I20) die Hoyaer Straße -L 331- in Schwarme aus Rtg. Ortsmitte kommend in Rtg. Martfeld. Dabei übersah sie den am rechtsseitigen Fahrbahnrand haltenden PKW (Hyundai I20) eines 37-jährigen Schwarmers (Fahrlicht und Fahrtrichtungsanzeiger rechts eingeschaltet) und fuhr seitlich versetzt auf diesen auf. Die Schwarmerin zog sich leichte Verletzungen zu, an beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden Sa. 07.01.2017 - 01:05 h Twistringen - Sulinger Straße / Im Oberdorf Der Bet. 01 - 52-jähriger Twistringer - befährt mit seiner SZM (Sattelzugmaschine) die Sulinger Straße in Rtg. Ortsmitte Twistrigen. Auf Höhe Hausnummer 39 (Im Oberdorf) übersah er einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel Astra. Es kam zur Kollision mit dem geparkten PKW, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Durch den Anprall wurde der Opel gegen einen Stromverteilerkasten ge- schleudert, welcher dadurch ebenfalls stark beschädigt wurde. Notdienst des Betreibers stellte den Strom zum Kasten ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 43.000 Euro

Blitzeinbruch und Verkehrsunfälle bei Verfolgungsfahrt - Täterfestnahmen Sa. 07.01.2017 - 01:30 - 02:20 h - iS VU - Weiteres länger - Tatort - Rastede - Flucht über die A 28 Rtg. Bremen -Delmenhorst / Ganderkesee

1. VU - 02:02 h - A 28 - Parkplatz Deichhorst 2. VU - 02:05 h - A 28 - AS Deichhorst / AS Adelheide 3. VU - 02:10 h - B 213 - Ganderkesee-Havekost

Gegen 01:30 h erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in Oldenburg den Hinweis eines aufmerksamen Bürgers. In Rastede sei derzeit gerade ein Einbruch in einen Handyshop im Gange. Es handele sich "ohrenscheinlich" um mehrere Täter, die eine Scheibe eingeschlagen hätten und nun im Laden seien. Trotz dessen ca. 4 Minuten später ein Funkstreifenwagen bereits vor Ort war, hatten die Täter den Tatort bereits verlassen. Weitere Hinweise ermöglichten Fahndungsmaßnahmen nach einem dunklen Ford Mondeo, der den Tatort offensichtlich übereilt in Richtung Autobahn verlassen hatte. Auf der A28 - FR Bremen - konnte das tatverdächtige Fahrzeug durch einen der zahlreichen zur Fahndung eingesetzten Funkstreifenwagen ausfindig gemacht und verfolgt werden. In Höhe des Autobahnparkplatzes Deichhorst beabsichtigten der verfolgende FuStW den Flüchtenden zu stoppen. Hierfür setzte sich der Funkstreifenwagen neben den Ford. Dieser rammte seitlich den FuStW, wodurch dieser auf den o.a. Parkplatz gedrängt wurde. Der flüchtende PKW prallte in die Leitplanke, setzte jedoch beschädigt seine Flucht fort. Auch der vorgenannte FuStW nahm wieder die Verfolgung auf. An einer der nächsten Ausfahrten verließ der Flüchtende die BAB A 28 in Richtung Gr. Ippener. Über mehrere Stadtstraßen in Delmenhorst führte die Flucht weiter auf die B 213 in FR Wildeshausen. In Höhe Ganderkesee - Havekost- konnten zwei Streifenwagen den Flüch- tenden "in die Zange" nehmen, um dessen Fahrt zu stoppen. Hier kam es dann erneut zu einer Kollision zwischen FuStW und Fluchtfahrzeug, wodurch dieses in den Straßengraben gedrängt wurde. Zwei Insassen konnten durch die Beamten im bzw. in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges vorläufig festgenommen werden. Dem Fahrer gelang zunächst die Flucht. Nach intensiver Absuche im Nahbereich, u.a. mit Hubschrauber und Hundeführern, konnte der 3. Tatverdächtige gegen 05:30 h ebenfalls festgenommen werden. Alle TV wurden, teils nach vorläufiger Verbringung zu anderen Dienst- stellen, dem zuständigen Polizeikommissariat Bad Zwischenahn zugeführt. Die Sachbearbeitung dauert an. Nach Prüfung durch Sachbearbeiter und Staatsanwaltschaft wird über die Vorführung vor einen Richter entschieden werden. Ob dieser dann Haftbefehl gegen den/die Täter erlassen wird, bleibt abzuwarten. Während der Verfolgungsfahrt wurde noch ein weiterer FuStW durch Kunststoffteile, die vom Fluchtfahrzeug abflogen, an der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt.

Sachschaden an den beschädigten Funkstreifenwagen (2 mussten abge- schleppt werden) und dem Täterfahrzeug (wurde ebenfalls abgeschleppt und sichergestellt) lässt sich derzeit nicht beziffern. 2 Polizeibeamte (1. Unfall auf der BAB A28) wurden leicht verletzt und sind dadurch derzeit nicht dienstfähig. 1 Polizeibeamter zog sich bei der Tätersuche leichte Verletzungen zu.

Tatverdächtige: 1 x m - 32 Jahre aus HH - auch Fahrer des Fluchtfahrzeuges 1 x w - 24 Jahre aus HH 1 x m - 20 Jahre aus HB alle deutsche Staatsangehörige

PI Diepholz, PK Weyhe und PK Sulingen

