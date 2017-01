POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 06.01.2017

Diepholz (ots) - PK Sulingen

1. Diebstahl aus Kfz. Tatort: Sulingen, Nienburger Str. Tatzeit: Mi./Do.4./5.1.2017, 19.00 - 06.00 Uhr Unbekannte Täter öffneten auf unbekannte Weise einen auf einem Firmengrundstück abgestellten VW Caddy und durchsuchten das Fahrzeug. Bisherigen Feststellungen zufolge wurde nur der Fahrzeugschein entwendet.

2. Diebstahl aus Pkw Tatort: Sulingen, Schwafördener Weg Tatzeit: Mi./Do.4./5.1.2017, 17.00 - 06.30 Uhr Unbekannte Täter öffneten auf nicht bekannte Weise den unter einem Carport abgestellten Pkw Ford Galaxy. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug Schlüssel und etwas Münzgeld.

Hinweis zu 1. und 2.: In beiden Fällen ist nicht auszuschließen, dass bei den Fahrzeugen nicht alle Türen korrekt abgeschlossen waren. Da in letzter Zeit in Sulingen wiederholt Diebstähle aus vermutlich nicht abgeschlossenen Kraftfahrzeugen erfolgten, wird ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass jeder seinen Pkw ab Abstellort ordnungsgemäß verschließen sollte.

3. Sachbeschädigung Tatort: Sulingen, Breslauer Str. Tatzeit: Mi./Do.04./05.01.2017, 21.15 - 06.00 Uhr Unbekannte Täter brachen einen am Hallenbadgebäude angebrachten Hausbriefkasten auf und entnahmen Briefe, die dann unweit entlang der Edenstraße und im Jasminweg weggeworfen wurden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Sulingen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachbeschädigung Do. 05.01.17, 13:00 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Ulmenweg Der 32-jährige Fahrer(DEL) eines LKW mit Anhänger befuhr den "Ulmenweg" und beschädigte beim Abbiegen in die "Lindenallee" einen Zaun und einen Stromkasten. Er fuhr weiter und riss dann im "Gartenweg" mit seinem Anhänger ein Stück aus einer Hecke. Auch danach setzte er seine Fahrt fort, hielt aber dann in der Straße "Zum Holzhof" an, weil dort bereits die Polizei auf ihn wartete, die durch aufmerksame Zeugen informiert wurde. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

