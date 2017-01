POL-DH: +++ Bassum: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person + Twistringen: Verkehrsunfall mit Sachschaden + Wehye: Verkehrsunfallflucht wurde aufgeklärt +++

Diepholz (ots) - Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Ein 40-jähriger Seat-Fahrer aus Bassum fuhr am Mittwoch gegen 08:40 Uhr von der "Syker Straße" in den Kreisverkehr ein und übersah beim Verlassen in Richtung "Lange Wand" eine 69-jährige bevorrechtigte Radfahrerin (ebenfalls aus Bassum), die die Straße in Richtung Innenstadt überquerte. Es kam zur Kollision, die Radlerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sachschaden: ca. 200 Euro

Twistringen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Mittwoch gegen 20:55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Twistringen die Bahnhofstraße in Richtung Ehrenburg, als er auf Höhe der Bahnunterführung aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen PKW verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Wand, blieb aber dabei unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schadenshöhe: ca. 1.500 Euro

Wehye - Verkehrsunfallflucht konnte aufgeklärt werden

Ein Mitarbeiter der Post stellte am Mittwochmorgen im Rahmen einer Postzustellung sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Richtung Kirchweyher Straße mit eingeschalteter Warnblinkanlage ab, um Post aus dem Laderaum zu nehmen. In diesem Moment beabsichtigte eine Autofahrerin, in selber Fahrtrichtung am Postfahrzeug vorbeizufahren. Dabei touchierte sie dieses an der linken hinteren Seite. Anschließend setzte sie die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen führten letztendlich zu der gesuchten Fahrerin, die angab, von dem Vorfall nichts bemerkt zu haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell