POL-DH: +++ Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus +++ Einbruch in Tankstelle +++ Zeugen gesucht - Diebstahl aus PKW +++

Diepholz (ots) - +++ Schwaförden - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus +++

Unbekannte Täter drangen am Montagabend in ein Wohnhaus in der Poststraße ein und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen ein Laptop der Marke "Samsung" im Wert von ca. 400,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Bassum - Einbruch in Tankstelle +++

In der letzten Nacht versuchten unbekannte Täter in der Industriestraße in eine Tankstelle einzubrechen. Nachdem der Versuch, die Scheibe der Tankstellentür einzuwerfen, misslang, zerstörten sie eine Fensterscheibe und stiegen in den Verkaufsraum ein. Hier entwendeten sie eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Syke - Zeugen gesucht - Diebstahl aus PKW +++

An einem grünen VW Polo, geparkt am rechten Fahrbahnrand der Straße "Auf den Wührden", wurde am Montag in den Mittagsstunden durch einen zurzeit unbekannten Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Danach entwendete der Unbekannte die Geldbörse aus der Mittelkonsole und entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße. In der Börse befanden sich 5 Euro und diverse persönliche Karten. Zeugenhinweise werden von der Polizei Syke unter 04242/9690 entgegen genommen. Schadenshöhe: ca. 685 Euro

+++ Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden +++

Eine 39-jährige VW Caddy-Fahrerin(Syke) befuhr am Montag gegen 14:33 Uhr die Straße Finkenberg in Richtung Bassumer Landstraße und beabsichtigte, diese zu überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 52-jährigen VW Golf-Fahrer und es kam zur Kollision. Der VW Caddy drehte sich und fiel auf die linke Fahrzeugseite. Beide Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen davon. Schadenshöhe: ca. 30.000 Euro

+++ Dreye - Unbekannte beschädigen Auto +++

Unbekannte Täter zerkratzten im Dammweg in der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr eine Kofferraumklappe und die rechte Fahrzeugseite eines Daimler-Transporters Vito. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten die Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu informieren.

+++ Leeste - Sachbeschädigung an Schule +++

Ein Schaden in Höhe von 1.800 richteten unbekannte Täter in der Zeit vom 30.12.2016, 12 Uhr bis zum 02.01.2017, 08 Uhr an der Kooperativen Gesamtschule in der Schulstraße an. Sie beschädigten mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes die Sicherheitsverglasung am Vordach zur Mensa, sowie eine weitere Fensterscheibe. Weiterhin wurde ein Fallrohr durch Schläge / Tritte verbogen. Außerdem versuchten die Verursacher die verglaste Eingangstür zur Mensa mittels eines Knallkörpers zu beschädigen. Die Polizei Weyhe nimmt Hinweise zu dieser Tat unter der 0421/80660 gern entgegen.

