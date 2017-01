POL-DH: +++ Einbruchdiebstahl aus Büroraum +++ Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Tankstellen-Shop +++ achbeschädigung an Pkw +++ Mehrere Einbrüche in Weyhe und Stuhr ++++

Diepholz (ots) - +++ Ehrenburg/ Schweringhausen-Wietingshausen - Einbruchdiebstahl aus Büroraum +++

Unbekannte Täter durchtrennten in dem Zeitraum vom 28.12. bis 30.12.2016 den Maschendrahtzaun und gelangten so auf ein Bohrstellengelände. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem, auf dem Gelände befindlichen, Holzhaus. In den Büroräumen wurden Schubläden und Schränke durchsucht. Bisherigen Feststellungen zufolge fehlt lediglich ein Computerflachbildschirm.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Sulingen - Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Tankstellen-Shop +++

Unbekannte Täter gelangten Freitagnacht in einen Tankstellenshop in der Langen Straße. Die Täter wurden während des Einbruchs gestört und flüchteten anscheinend ohne Diebesgut. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben, die in unbekannte Richtung wegliefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei im Stadtgebiet verlief negativ. Am Tatort wurde festgestellt, dass ein auf dem Tankstellengelände angebrachter Bewegungsmelder abgeklebt worden war. Da sich an den vergangenen beiden Tagen jeweils ein bislang unbekannter Mann, welcher scheinbar kein Kunde war, auffällig im und am Gebäude verhielt, ist nicht auszuschließen, dass diese Person im Zusammenhang mit der Tat steht. Beschreibung: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, Dreitagebart, trug Mütze, sprach gebrochen deutsch.

Ob diese Person letztlich etwas mit der Tat zu tun hat, kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Affinghausen - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus +++

Während der Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Täter Freitag in der Zeit von 15 Uhr bis 18:40 Uhr in ein Wohnhaus im Sudbruch ein. Offenbar wurde das Haus gezielt nach Schmuck und Bargeld durchsucht, da Nachtschränke und andere Behältnisse gründlich durchsucht wurden. Bisherigen Feststellungen zufolge wurde Schmuck und Bargeld entwendet sowie eine Aktentasche mit Papieren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr des Tattages seien im Tatortbereich ein unbekannter Pkw Fiat Punto, Farbe schwarz, als auch ein anderer, hellblauer Kleinwagen gesehen worden. Ob eins dieser Fahrzeuge allerdings etwas mit der Tat zu tun hat, ist unbekannt.

Am Nachmittag des Neujahrstages wurde auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Nordsulingen (FC Sulingen) die Aktentasche mit Papieren wieder aufgefunden und der Polizei übergeben.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Sulingen - Sachbeschädigung an Pkw +++

Unbekannte Täter zerstachen am Samstagabend im Vogelsang an einem Pkw Audi den hinteren rechten Reifen, wodurch ein Schaden von ca. 100,- Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Mehrere Einbrüche in Weyhe und Stuhr ++++

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 01:25 Uhr in Brinkum in der Erich Straße. Unbekannte Täter schlugen mittels unbekannten Gegenstands die Scheibe des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt ins Haus, wo sämtliche durchwühlen Räumlichkeiten durchwühlt wurden.

Brinkum - Ein weiterer Einbruch ist in der Erichstraße zu verzeichnen. Von der Rückseite des Wohnhauses gelangten unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein. Im Gebäude wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht, entwendet wurde ein Laptop und eine größere Menge Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 01:10 Uhr.

Brinkum - In der Georgstraße wurde am Samstag um 21:23 Uhr eingebrochen. Hier drangen Täter über ein Fenster in das Haus ein und entwendeten von ein Mobiltelefon und ein Laptop.

Zu einem Einbruchsversuch und Festnahme eines Täters kam es am Samstag um 21:43 Uhr in der Mecklenburger Straße in Stuhr. Hier schlugen die Täter die Eingangstür ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 300,- Euro

In Kirchweyhe in der Kirchweyher Straße stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Sie verschafften sich in der Zeit von Samstag, 19:30 bis Sonntag, 02:20 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.600,- Euro.

+++ Twistringen - Einbruch ohne Beute +++

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 30.12.2016, 15 Uhr bis 31.12.2016, 15.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein, durchwühlten mehrere Räume, entwendeten aber nichts. Schaden: EUR 200,-

+++ Syke/Steinheide - Besonders schwerer Fall des Diebstahls +++

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 31.12.2016, 19.30 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 02.20 Uhr gewaltsam durch eine rückwärtige Tür in ein Wohnhaus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten schließlich ein schnurloses Telefon. Schaden: EUR 1.000,- Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

