POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz

1. 27232 Sulingen - Brand eines Wintergartens Am Neujahrsmorgen kommt es zu einem Brand eines Wintergartens in der Schillerstraße. Dort gerät gegen 01.30 Uhr eine in dem Wintergarten abgestellte Mülltonne in Brand. Das Feuer greift auf das Dach des Wintergartens über. Der Brand kann gelöscht werden, bevor auch das Dach des angrenzenden Wohnhauses in Brand gerät. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Der Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper Samstag, 31.12.2016, 17:10 Uhr Bruchhausen-Vilsen, Marktplatzstraße Unbekannte Täter sprengen mit einem Böller den Briefkasten der Geschädigten. Schadenhöhe ca. 50 EUR

Wohnungseinbruchdiebstahl Samstag, 31.12.2016, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 01.01.2017, 02:20 Uhr Syke, Steinheide Unbekannte Täter hebeln eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses auf, betreten das Gebäude und durchsuchen mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wird ein Telefon. Schadenshöhe ca. 1000 EUR

Brand eines Schulgebäudes Samstag, 31.12.2017, 23:57 Uhr Bassum, Am Petermoor Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerät eine Kunststoffkuppel auf dem Flachdach der Schule in Brand. Das unter der Kuppel befindliche Mobiliar gerät anschließend ebenfalls in Brand. Das Feuer kann durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Sonntag, 01.01.2017, 10:05 Uhr Bassum, Osterbinde, L332 Die Beteiligte befährt mit ihrem Pkw die L 332 aus Neubruchhausen kommend in Fahrtrichtung Osterbinde. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Die Beteiligte wird schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Totalschaden am Pkw. Schadenshöhe ca. 2000EUR

