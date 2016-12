POL-DH: --- Sachbeschädigung in Bruchhausen-Vilsen - Fahrer eins Kleinkraftrades ohne Versicherung und Führerschein in Weyhe

Diepholz (ots) - Weyhe - Ohne Zulassung

Ein 19-jähriger Weyher machte durch einen kleinen Fehler auf sich aufmerksam und die Polizei kontrollierte ihn. Am Mittwoch, 28.12.2016 gegen 16.55 Uhr, missachtete der 19-Jährige mit seinem Kleinkraftrad ein Verbot der Einfahrt und wurde daraufhin in der Appelallee von der Polizei angehalten. Der 19-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, auch an dem Kleinkraftrad befand sich kein Kennzeichen. Der junge Mann gab an, das Kennzeichen verloren zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen fehlender Versicherung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr beschlagnahmt.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung

Auf dem Parkplatz eines Küchenstudios in der Lange Straße, in unmittelbarer Nähe des Buswartehäuschens, wurde eine Hofladen-Kiste beschädigt. Die bisher unbekannten Täter zerkratzten in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, die Plexiglasscheibe der Vorderfront und beschmierten sie anschließend mit Käse. Danach traten sie das Auswurffach ein und setzten damit den Motor außer Kraft. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter Tel: 04252/802910 entgegen.

