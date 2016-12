POL-DH: +++ Bassum - Sachbeschädigung an Lagerhalle +++

Diepholz (ots) - +++ Bassum - Sachbeschädigung an Lagerhalle +++

In der Zeit vom 16.12.16, 15:00 Uhr - 27.12.16, 07:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Lagerhalle auf dem Betriebshof einer Baufirma in der Lise-Meitner-Straße. Auf einer Fläche von circa 12 m wurden zwei unterschiedliche Graffitis gesprüht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

+++ Syke/ Heiligenfelde - Fahren unter Alkoholeinfluss ++++

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend eine Syker Polizeistreife auf einen 55-jährigen Mercedes-Fahrer(Syke) aufmerksam, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei der Durchführung eines Atemalkoholtest konnte eine Atemalkoholkonzentration über einem Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++ Stuhr - Diebstahl eines Wohnwagens +++ Zu einer Komplettentwendung eines Wohnwagens im Wert von 15.000 Euro kam es in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr bis Dienstag, 09:30 durch unbekannte Täter. Der Diebstahl ereignete auf dem Grundstück eines Caravan Händlers in Stuhr. Dazu brachen die Eindringlinge ein Tor des Firmengeländes auf und entfernten sich mit dem Wohnwagen in unbekannte Richtung.

+++ Sudweyhe - Einbruch in ein Wohnhaus +++ In der Zeit von Sonntag, 09:30 Uhr bis Dienstag, 15:25 Uhr kam es in der Braunlager Strasse zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

----------- -------------- ------------

Keine relevanten Meldungen für die Bereiche Sulingen und Diepholz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell