POL-DH: --- Sulingen, Trunkenheitsfahrt und Führerschein weg - Sachbeschädigung auf Friedhof - Pkw-Diebstahl in Syke

Diepholz (ots) - Sulingen - Trunkenheit, Führerschein weg

Gegen 06.00 Uhr am 2. Weihnachtstag fanden Verkehrsteilnehmer im Ortsteil Rathlosen einen Pkw im Graben. Der Fahrer oder andere Personen waren nicht mehr am Fahrzeug. Die Polizei hatte die Ermittlungen aufgenommen und nach kurzer Zeit einen 29-jährigen Barnstorfer ausfindig gemacht. Dieser stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Diepholz - Einbruch

Unbekannte versuchten am Nachmittag des 2.Weihnachtstages zunächst ein Fenster eines Hauses in der Hülfer Dorfstraße aufzuhebeln. Als dies Misslang, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe ein. Fast alle Räume des Hauses wurden durchwühlt. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Entwendet wurde, was bislang feststeht, eine Damenarmbanduhr. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Stuhr - Einbruch

Im Zeitraum vom 23.12.2016 bis zum 26.12.2016 gegen Mittag brachen unbekannte Täter in einen an der Lise-Meitner-Straße befindliche Firma ein. Sie verschafften sich durch Einschlagen einer Glastür Zutritt zum Firmengebäude. Hier wurde gezielt der Tresor aufgesucht und aufgeflext. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Sachbeschädigung an KFZ

Im Tatzeitraum von Heiligabend gegen Mittag bis zum 1.Weihnachtstag wurde ein auf einem Parkstreifen der Waldstraße abgestellter gelber Pkw Peugeot 107 durch einen unbekannten Täter, wahrscheinlich beim Vorbeigehen, an der Fahrertür zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Syke - Diebstahl eines PKW

In der vergangenen Nacht zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr wurde ein Pkw VW Passat, Farbe schwarz metallic, der in der rechten Parklücke vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Alten Sportplatz abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet. Da die Originalschlüssel noch im Besitz des Eigentümers sind, wurden durch die Täter anscheinend andere technische Möglichkeiten genutzt, um das Auto zu öffnen und zu starten. Das Kennzeichen stammt aus dem Landkreis Oder Spree(Brandenburg) und lautet: LOS-GP 1. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 entgegen. Schadenshöhe: ca. 50.000 Euro.

Ehrenburg - Einbruch

Währen der Abwesenheit der Bewohner am 1.Weihnachtstag zwischen 08.30 und 17.00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Wohnhaus im Ortsteil Stocksdorf ein. Sie zertrümmerten eine Fensterscheibe mit einem Stein und stiegen durch das Fenster ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, es wurde Schmuck (genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor) entwendet sowie eine Schatulle, in der sich allerdings nur Kontoauszüge befanden. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigungen auf Friedhof

Auf dem Friedhof "Wald der Ruhe" in der Geschwister-Scholl-Straße wurden in der Nacht zu Freitag der letzten Woche mehrere Sachbeschädigungen verübt. Diverse Holzpflöcke, die die neu angepflanzten Bäume stützen, wurden aus dem Erdreich gerissen bzw. herausgebrochen. Ferner wurden Grabgestecke, als auch eine Gedenktafel, beschädigt, sowie Holzbänke umgeworfen. Von dem dort befindlichen Geräteschuppen wurde ein Schloss gewaltsam geöffnet, da ein weiteres nicht entfernt werden konnte, gelangten die Täter nicht in den Schuppen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell