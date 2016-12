POL-DH: +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Feuer im Hauswirtschaftsraum +++

Diepholz (ots) - +++ Stuhr - Einbruch in Wohnhaus +++

Unbekannte Täter begaben sich am Donnertagnachmittag über ein rückwärtig gelegenes Tor auf das Grundstück eines Wohnhauses im Schweinekamp. Am Wohnhaus wurden Fenster aufgehebelt, woraufhin vermutlich die Alarmanlage auslöste. Die Täter entfernten sich vom Tatort ohne ins Haus einzudringen. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Diepholz - Diebstahl eines Autos +++

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 24 Uhr bis 15 Uhr einen VW Golf von einem Schotterparkplatz in der Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Straße . Das Auto war zum Zeitpunkt der Entwendung nicht angemeldet und nicht fahrbereit.

Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Barnstorf - Feuer im Hauswirtschaftsraum +++

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag in der der Zuckmayerstraße ein Wäschetrockner im Hauswirtschaftsraum des Einfamilienhauses in Brand. Das Feuer schlug auf die Holzverkleidung des Raumes über. Es entstand ein Schaden am Gebäude. Der Brandort wurde für weiterer Ermittlungen beschlagnahmt.

+++ Syke - Zeugen gesucht - Verkehrsunfallfluchten mit Sachschäden +++

Auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Herrlichkeit wurde am Donnerstagmittag ein silberfarbenes Auto der Marke Skoda Octavia durch einen zurzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Danach verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter T04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Syker Straße wurde am Donnerstag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 15 Uhr in der ein schwarzer VW Golf durch einen zurzeit unbekannten Fahrzeugführer am hinteren linken Radkasten und an der hinteren Tür beschädigt. Danach verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort und hinterließ einen Schaden von circa 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum unter Tel: 04241/802910 in Verbindung zu setzen.

+++ Bassum - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und Sachschaden +++

Ein 34-jähriger Nissan-Fahrer(Bassum) überquerte am Donnerstagmorgen die Landesstraße 340 in Richtung Kreisstraße 126 und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 43-jährige Skoda-Fahrerin(BA). Es kam zur Kollision, beide Fahrzeugführer erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

+++ Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++

Eine 30-jährige Opel Astra-Fahrerin(Dörverden) befuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr die Straße "Am Gaswerk" und beabsichtigte, auf die Straße "Am Bahnhof" einzufahren. Aus unbekannten Gründen verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal, fuhr ungebremst auf die Straße "Am Bahnhof" und kollidierte dort mit der bevorrechtigten 43-jährigen Opel-Fahrerin(Bruchhausen-Vilsen). Danach touchierte sie noch die Heckstoßstange der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte das verunfallte Auto am Marktplatzgelände aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.Sachschaden: ca. 4.500 Euro

