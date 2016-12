POL-DH: +++Diebstahl einer Warnbake +++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden +++ Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++

Diepholz (ots) - +++ Twistringen - Diebstahl einer Warnbake +++

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden die Beamten Donnerstagnacht auf drei 15-jährige Jugendliche(Twistringen) aufmerksam, die zu Fuß auf der Bremer Straße mit einer beleuchteten Warnbake unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie diese zuvor von einer Baustelle entwendet hatten. Nach einem eindringlichen Gespräch sahen die Jugendlichen ihren "Unfug" ein und brachten die Bake wieder an ihren alten Platz zurück.

+++ Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden +++

Ein 60-jähriger Opel Corsa-Fahrer(Syke) und ein 54-jähriger Caddy-Fahrer(Syke) befuhren am Mittwoch die Nienburger Straße in Richtung Barrien, als die Bedarfsampel an der Einmündung "Am Mühlendamm" auf rot schaltete. Der Opel-Fahrer hielt an, doch der nachfolgende Caddy-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Durch den Aufprall zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro

+++ Bassum - Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++

Auf dem hinteren Bereich des Krankenhaus-Parkplatzes in der Marie-Hackfeld-Straße wurde am Mittwoch in der Zeit von 12:40-21:15 Uhr ein schwarzer Pkw der Marke KIA Motor von einem zurzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Danach verließ der Unfallverursacher unerlaubt den Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum Unter 04241/802910 in Verbindung zu setzen.

++++ Brinkum - Zusammenstoß an Ampel +++

Zwei Autos, ein Audi A6 und ein Audi S5 kollidieren am Mittwoch um 06:45 Uhr in Brinkum-Nord in der Bremer Straße im Bereich einer defekten Lichtzeichenanlage. Ein 56-jähriger Weyher befuhr mit seinem PKW die Bremer Straße in Richtung Brinkum-Nord. An der Kreuzung über der BAB 1 beabsichtigte der 56-jährige nach links abzubiegen und übersah dabei, den von der Autobahnabfahrt entgegenkommenden, bevorrechtigten 22-jährigen Delmenhorster . Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit einem Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

++++ Stuhr - Kontrolle verloren +++

Leichte Verletzungen trug ein 20-jähriger junger Mann aus Hude davon, als er am Mittwoch um 11:35 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Fiat in der Johannes-Keppler-Str. mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der Fahrer beabsichtigte mit seinem Fiat in eine übergeordnete Straße nach rechts einzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr zunächst gerade aus und anschließend kam es zu dem Zusammenstoß mit der Laterne. Bei dem Unfall kam es zu einem Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

