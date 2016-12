POL-DH: +++ Ladendiebstahl verhindert +++ Brand in Wohnküche eines Wohnhauses +++ Verkehrsunfall mit zwei Autos +++

Diepholz (ots) - +++ Bruchhausen-Vilsen- Ladendiebstahl verhindert +++

Am gestrigen Morgen betraten zwei zurzeit unbekannte Männer südländischer Herkunft einen Verbrauchermarkt in der Straße "Zur Kleinbahn", packten einen Einkaufswagen voll mit Süßigkeiten und Spirituosen(Wert ca. 500 Euro) und schoben diesen Richtung Ausgang. Als ein Mitarbeiter des Marktes dies bemerkte, ließen die Täter den vollgepackten Wagen stehen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Bassum - Brand in Wohnküche eines Wohnhauses +++

Do. 20.12.16, 16:30 Uhr in Bassum, OT: Nordwohlde, Bucheneck Glücklicherweise befand sich der Hausbesitzer in der Nähe, als am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in seiner Wohnküche ein Brand ausbrach. Als erstes versuchte er, mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Als dies nicht gelang, informierte er die Feuerwehr Nordwohlde, die, mit 20 Mann an Bord, den Brandherd schnell im Griff hatte. Auslöser war vermutlich ein Kurzschluss im hinteren Bereich eines Ofens. Das Feuer zerstörte die angrenzende Holzwandverkleidung. Schadenshöhe: ca. 1.000 Euro

+++ Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei Autos +++

Auf der sogenannten Haferflockenkreuzung verursachte eine 76-jährige Autofahrerin am Dienstag um 11:18 Uhr aus Unachtsamkeit einen Unfall mit einem Sachschaden von 25.000 Euro. Die 76-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem VW Golf die Varreler Landstraße aus Richtung Delmenhorst kommend. In Höhe der Haferflockenkreuzung beabsichtigte sie, nach links in die Kirchhuchtinger Landstraße einzubiegen. Sie übersah den ihr entgegenkommenden Audi, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Drei Personen wurden leicht verletzt ins Klinikum verbracht.

+++ Weyhe - Kollision zwischen zwei Autos +++

An Einmündung Kirchweyher Straße Scharmarsch kam es am Dienstag um 13:50 Uhr zu einer Kollision. Ein 51-jähriger Bremer befuhr mit einem BMW die Straße Scharmarsch in Richtung Kirchweyher Straße und beabsichtigte auf diese nach links in Richtung Dreye abzubiegen. Ein 20-jähriger aus Achim befuhr mit einem Golf die Kirchweyher Straße in Richtung Dreye. Beim Abbiegen übersah der BMW-Fahrer den jungen Mann im Golf und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Dadurch wurden im Seitenraum zwei Leitpfosten beschädigt, eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden beträgt 10.100,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell