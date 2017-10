POL-DEL: LK Wesermarsch: Festnahme eines wegen schweren sexuellen Mißbrauchs von Kindern dringend Tatverdächtigen nach einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung

Delmenhorst (ots) - Landkreis Wesermarsch. Nach einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung am Montag, den 09.10.2017, unter Verwendung von Bildaufnahmen des kindlichen Opfers, die das Amtsgericht Gießen auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - und des Bundeskriminalamt angeordnet hatte, konnte noch in den Abendstunden des selben Tages in der Wesermarsch ein 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 24-jährige aus dem Landkreis Wesermarsch ist des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung kinderpornographischer Schriften dringend verdächtig. Der Tatverdächtige lebt im persönlichen Nahbereich des minderjährigen Opfers.

Im Zuge der vorausgegangenen Öffentlichkeitsfahndung gingen beim Bundeskriminalamt und anderen Polizeidienststellen Hinweise aus der Bevölkerung ein. Aufgrund eines der Hinweise konnten anschließend sowohl das kindliche Opfer als auch der Beschuldigte identifiziert werden.

Der festgenommene Beschuldigte wird im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Eine Durchsuchung seiner Wohnung führte zur Sicherstellung von Beweismitteln. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch hat eine Sonderkommission zur Durchführung der weiteren Ermittlungen eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell