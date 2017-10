POL-DEL: +++ Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen A 29+++ Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der A1+++

Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg/ Wardenbrug: Am Sonntag den, 08.10.2017 ereignete sich gegen 13:55 Uhr auf der A 29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg, in Fahrtrichtung Oldenburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Vor der dortigen Baustelle hatte sich, auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau gebildet. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Großenkneten befuhr den Hauptfahrstreifen und kam auf das Stauende zu. Dort hielt sie verkehrsbedingt. Ein 35-jähriger Oldenburger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 67-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau auf den Überholfahrstreifen geschleudert und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer, sowie zwei Mitfahrer des 35-jährigen Oldenburgers leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn kurzzeitig in Richtung Oldenburg gesperrt werden.

Landkreis Oldenburg / Harpstedt: Am Sonntag den 08.10.2017 gegen 16:20 Uhr kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück, zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 25-jähriger Fahrer eines Autotransporters hatte einen Rückstau zu spät erkannt und fuhr auf das stehende Fahrzeug einer 36-jährigen Osnabrückerin auf. Durch den Unfall wurden die Fahrzeugführerin sowie zwei weitere Insassen des Pkw leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt

