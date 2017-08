POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Feuer in Schiffsneubau

Delmenhorst (ots) - Lemwerder. Ein Feuer brach am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in einer Halle auf dem Werftgelände in der Straße An der Fähre aus. Während der Mittagspause entdeckte einer der Mitarbeiter, der als Brandwache eingeteilt war, in einem Schiffsneubau im Bereich des Vorschiffes ein offenes Feuer. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr Lemwerder sowie die Werksfeuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Person zog sich nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch die Ursache ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell