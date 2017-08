POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher ohne Beute +++ Papiermülltonne in Flammen

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagmittag, 12 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Hinterm Felde ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-941115.

Wildeshausen. Am Dienstagabend, gegen 22.50 Uhr, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand einer Papiermülltonne im Dianaweg. Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Brand gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Tonne wurde zerstört, die Schadenshöhe wurde mit 60 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell