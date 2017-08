POL-DEL: Delmenhorst: Brand einer Lager-/Werkstatthalle

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 08.08.2017, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle in der Straße "Am Donneresch" in Delmenhorst. Bei Eintreffen der alarmierten ca. 60 Einsatzkräfte der BFW Delmenhorst und der Polizeikräfte stand die ca. 8 x 30m große Rundbogenhalle bereits in Vollbrand; dieser konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gegen 01:00 Uhr schließlich gelöscht werden. Der Schaden, der als Autowerkstatt genutzten Halle, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell