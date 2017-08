POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Pkw

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Eine Lederjacke entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Straße Am Vorwerk abgestellten Pkw in der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell