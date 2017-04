POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Am Mittwochvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus am Hermann-Allmers-Weg und entwendeten aus diesem Schmuck in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell