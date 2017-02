POL-DEL: PK Brake: Zeugenaufruf zu einer Auseinandersetzung in der Dürer Straße

Delmenhorst (ots) - Zeugenaufruf zu einer Auseinandersetzung in der Dürer Straße

Am Freitag, 03.02.17, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Dürer Straße im Bereich der Einmündung zur Bachstraße in Brake zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Einer der Männer wurde dabei verletzt. Der Konflikt soll von Zeugen, die am Ereignisort vorbei liefen, beobachtet worden sein. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden diese Zeugen gebeten sich bei der Polizei Brake persönlich oder unter 04401/9350 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell