POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Pkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines an der Straße Am Holz abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer 04431-941115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell