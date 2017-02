POL-DEL: Delmenhorst: Geschwindigkeitsmessungen auf der Bremer Heerstraße +++ mit 117 km/h unterwegs

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bei Geschwindigkeitsmessungen am Mittwochabend auf der Bremer Heerstraße konnten insgesamt 56 Verstöße festgestellt werden. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 00:30 Uhr 353 Fahrzeuge gemessen. Zehn Fahrzeugführer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen, wobei fünf Personen sogar auf ihren Führerschein für einige Zeit verzichten werden müssen. Obwohl nur eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist, waren vier Autofahrer mit über 90 km/h unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 100 km/h. Auch am Dienstagabend wurde die auf der Bremer Heerstraße gefahrene Geschwindigkeit durch die Polizei gemessen. Im gleichen Zeitraum wurden 452 Fahrzeuge gemessen. Davon verstießen 25 Fahrzeugführer gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Acht Personen erwartet eine Anzeige und einer dieser Autofahrer muss seinen Führerschein ebenfalls abgeben. Am Dienstagabend war ein Autofahrer sogar mit 117 km/h auf der Bremer Heerstraße unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell