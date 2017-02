POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall mit verletzter Radfahrerin in Ganderkesee +++ Ansitzwagen in Ganderkesee beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. Bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 07:50 Uhr wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst wollte die Dehlthuner Straße überqueren und übersah eine von links kommende 57-jährige Radfahrerin aus Ganderkesee. Der Autofahrer touchierte das Fahrrad, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich dabei verletzte. Durch den Unfall entstand ein Schaden von geschätzt 550 Euro.

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen auf den Wiesen am Bassumer Heerweg aufgestellten mobilen Ansitzwagen der Jagdreviergemeinschaft Hengsterholz in der Zeit zwischen Samstag, 28. Januar und Montag, 30. Januar. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04222/94460 bei der Polizei in Ganderkesee.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell