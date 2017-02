POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Fitnessstudio +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In ein Fitnessstudio am Hasporter Damm brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ein. Der oder die Einbrecher erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

