POL-DEL: Landkreis Hatten: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Hatten

Delmenhorst (ots) - Hatten. Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten befuhr den Fasanenweg. Als sie an der Kreuzung zur Dorfstraße beabsichtigte diese zu überqueren, übersah die 37-Jährige den bevorrechtigten Pkw eines 65-jährigen Mannes aus der Gemeinde Hatten, der auf der Dorfstraße unterwegs war. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Der Pkw der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell