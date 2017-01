POL-DEL: Polizeieinsatz in Brake am 31.01.2017

Delmenhorst (ots) - Am 31.01.2017 kam es in den Nachmittagsstunden in Brake in der Kirchenstraße zu Ehestreitigkeiten zwischen Angehörigen zweier ausländischer Familien. Im Rahmen der Streitigkeiten erschienen weitere Mitglieder der jeweiligen Familien vor Ort. Es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen bei denen drei Personen leicht verletzt wurden. Um die Auseinandersetzungen zu befrieden bedurfte es einem Einschreiten von Polizeikräften. Bezüglich der vorliegenden Straftaten werden entsprechend Ermittlungsverfahren eingeleitet.

