POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Nordenham. Am Montagabend, zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus an der Vogtlandstraße. Der oder die Täter durchsuchten die Räume, ob sie etwas entwendeten, kann noch nicht genau gesagt werden. Die Höhe des entstanden Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 04731/99810 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell