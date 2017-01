POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 39-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Nordenham. Schwer verletzt wurde ein 39-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen. Gegen 09:30 Uhr kam der Mann aus Beverstedt alleinbeteiligt nach links von der Burgstraße (i.g.O.) ab. Neben der Fahrbahn prallte der Transporter des Mannes frontal gegen einen Baum. Der 39-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt, um schnellstmöglich einen Notarzt an die Unfallstelle zu bringen. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen ist, kann noch nicht gesagt werden. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von geschätzt 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell