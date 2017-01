POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Autohaus +++ Mann wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In der Nacht zu Dienstag gelangten bislang unbekannte Täter in ein Autohaus am Hasporter Damm. Vermutlich gegen 01:45 Uhr drangen der oder die Täter in das Gebäude ein und lösten einen Alarm aus. Augenscheinlich verließen die Einbrecher daraufhin das Autohaus, ohne Diebesgut zu erlangen. Durch die Tat entstand ein Schaden von geschätzt 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag, gegen 15:40 Uhr leicht verletzt. Der 34-jährige Mann aus Lemwerder war stadtauswärts auf der Stedinger Landstraße unterwegs. In Höhe Sandhauser Weg bremste der 34-Jährige ab, woraufhin ein hinter ihm fahrender 73-jähriger Delmenhorster mit seinem Auto auf das Fahrzeug des 34-Jährigen auffuhr. Nach dem Unfall war der Pkw des 73-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell