POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Großenkneten +++ halbseitige Sperrung

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Etwa 10.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, gegen 07:25 Uhr entstanden. Auf der Amelhauser Straße geriet ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem Lkw zum Teil auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Ein in Richtung Huntlosen fahrender 33-jähriger Mann aus Barnstorf musste daraufhin mit seinem Sattelzug ausweichen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Auflieger des Sattelzuges einen Straßenbaum streifte. Die Seitenwand wurde stark beschädigt, infolgedessen der Sattelzug geladenen Rindenmulch auf einer Länge von 100 Metern verlor. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die folgenden Reinigungsarbeiten etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell