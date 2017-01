POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radlader fängt in Butjadingen Feuer

Delmenhorst (ots) - Butjadingen. Vermutlich löste ein technischer Defekt den Brand eines landwirtschaftlich genutzten Radladers am Montagvormittag aus. Gegen 11:15 Uhr fing das Fahrzeug auf der Straße Am Deich während der Fahrt Feuer. Der Fahrer des Fahrzeuges, ein 22-jähriger Mann aus Butjadingen, blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte beginnen im Motorraum aus. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht genau fest. Durch das Feuer wurde darüber hinaus ein Stück Deichzaun beschädigt. Während der Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehr gelangte durch Betriebsstoffe verunreinigtes Löschwasser in den wasserführenden Straßengraben. Die Deichschäferei, die Gemeinde Butjadingen und die Untere Wasserbehörde des Landkreis Wesermarsch wurden verständigt.

