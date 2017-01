POL-DEL: Delmenhorst: Versuchter Einbruch im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Beim Versuch in ein Wohnhaus an der Oldenburger Straße einzubrechen scheiterten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagvormittag, 10:00 Uhr und Sonntagvormittag, 10:00 Uhr. Durch die versuchten Einbruch entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die am vergangenem Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

