POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall mit zwei Leichtverletzten in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Wardenburg. Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr beabsichtigte eine 45-jährige Autofahrerin von der Oldenburger Straße in Richtung Tungeln in Höhe der Einmündung Marschweg nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie hierzu anhalten, was ein hinter ihr fahrender 25-jähriger Pkw-Fahrer übersah. Der junge Mann versuchte nach links auszuweichen und stieß daraufhin mit dem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger eines 28jährigen Fahrzeugführers zusammen. Der Unfallverursacher, sowie sein 25-jähriger Mitfahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten kommen aus der Gemeinde Wardenburg. Der Pkw des 25-Jährigen und der Pkw-Anhänger des 28-Jährigen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 6500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell