POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.01.2017

Delmenhorst (ots) - Wohnungseinbruch:

Zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Thorner Straße kam es in den Vormittagsstunden des 27.01.2017.

U.T. hatten sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in die Wohnung verschafft. Anschließend durchsuchen die U.T. das Haus und entwenden Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell