POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Kita +++ Diebstahl aus Pkw +++ Zeugen gesucht +++ Zwei Unfälle mit Radfahrern

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In eine Kindertagesstätte an der Bauenkamper Straße brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag ein. Aus dem Gebäude entwendeten die Einbrecher Bargeld. Durch die Tat entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter einen auf einem Parkstreifen an der Mühlenstraße abgestellten Pkw auf. Der Täter stahl unter anderem ein mobiles Navigationsgerät aus dem Auto. Durch die Tat entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise werden bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590 erbeten.

Delmenhorst. Zweimal wurden Radfahrer bei Verkehrsunfällen am Donnerstag leicht verletzt. Beim Abbiegen von der Anschlusstelle Deichhorst nach rechts in die Wildeshauser Straße übersah ein 26-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee gegen 13:30 Uhr einen stadtauswärts fahrenden 43-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 43-jährige Delmenhorster leicht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 350 Euro. Trotz roter Ampel kreuzte ein 52-jähriger Radfahrer gegen 16:30 Uhr die Delmodstraße. Er wurde von einer 46-jährigen Autofahrerin aus Delmenhorst, die in die Delmodstraße abbog, erfasst. Der 52-jährige Delmenhorster zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.

