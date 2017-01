POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Kinder- und Jugendfarm in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Nordenham. Bislang unbekannte Täter drangen durch das Aufhebeln einer Eingangstür in dem Zeitraum von Mittwoch, den 25. Januar, gegen 17:00 Uhr bis Donnerstag, den 26. Januar bis ca. 14:45 Uhr, in ein Holz-Gartenhaus einer Nordenhamer Kinder-und Jugendfarm an der Burgstraße ein. Die Gartenhütte, ausgestattet mit einer Küchenzeile, wird als Aufenthaltsraum der Kinder genutzt. Der oder die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Durch den Einbruch entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04731/99810 bei der Polizei in Nordenham.

