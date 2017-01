POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pk-Aufbruch in Wildeshausen +++ Unfälle in Ganderkesee, Wardenburg, Großenkneten und Hude +++ Insgesamt sind drei Personen leicht verletzt worden

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen. Einen auf dem Parkplatz der Straße Mühlendamm abgestellten Pkw brachen bislang unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 16.50 Uhr auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten der oder die Täter ein Portemonnaie. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei geschätzt 320 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung.

.

Ganderkesee. Auf die Gegenfahrbahn geriet ein 33-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee am Donnerstagmorgen, gegen 08:40 Uhr auf der Bergedorfer Straße. Dort stieß er gegen 08:40 Uhr mit einem entgegenkommenden Auto eines 61-jährigen Mannes aus Ganderkesee zusammen. Anschließend prallte der Pkw des 33-Jährigen gegen einen Zaun und ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden liegt geschätzt bei über 6000 Euro.

.

Wardenburg. Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstagmorgen. Gegen 09.20 Uhr fuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Großenkneten auf der Oldenburger Straße und übersah, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug abbremste. Die 33-Jährige fuhr auf das Auto einer 48-jährigen Frau aus der Gemeinde Ganderkesee auf. Dieses Fahrzeug wurde wiederum auf den davor stehenden Pkw einer 50-jährigen Wardenburgerin geschoben. Die 48-jährige Frau verletzte sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 9400 Euro.

.

Großenkneten. Etwa 6500 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstagmittag. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Großenkneten befuhr gegen 12.20 Uhr die Straße Dorfkamp und beabsichtigte nach links in die Sager Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Pkw eines 21-jährigen Autofahrers aus der Gemeinde Großenkneten, der die Sager Straße in Richtung Oldenburg befuhr. Der Pkw des 21-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

.

Hude. Rund 21.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Ein 79-jähriger Bremer war gegen 15:25 Uhr mit seinem Auto auf dem Lehmweg unterwegs und beabsichtigte die Hurreler Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 58-jährigen Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee, der die Hurreler Straße mit seinem Sattelzug befuhr. Durch die Kollision zogen sich der 79-Jährige und seine 59-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Pkw des 79-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell