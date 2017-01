POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In ein Wohnhaus an der Oldenburger Landstraße brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Mittwoch: 13:45 Uhr ein. Aus dem Gebäude entwendeten der oder die Täter einen Fernseher. Durch die Tat entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell